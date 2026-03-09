بهدف حامد حمدان .. بيراميدز يهزم البنك الأهلي في الدوري

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب حامد حمدان في الدقيقة 61، ليمنح فريقه 3 نقاط مهمة في صراع القمة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ارتفع رصيد بيراميدز إلى 43 نقطة بعد خوض 20 مباراة، محتلاً المركز الثاني مؤقتًا، متساويًا مع الزمالك صاحب المركز الأول، الذي يتبقى له مواجهة أمام إنبي.

وسجل الفريق 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، وحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر 3.

وفي المقابل، تجمد رصيد البنك الأهلي عند 26 نقطة في المركز التاسع بعد خوض 20 مباراة، فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 11، وخسر 4، وسجل 18 هدفًا واستقبل 14 هدفًا.

تشكيل بيراميدز خلال المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم

أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم خط الوسط: محمود زلاكة – مصطفى زيكو – أحمد عاطف قطة – حامد حمدان – ناصر ماهر

محمود زلاكة – مصطفى زيكو – أحمد عاطف قطة – حامد حمدان – ناصر ماهر خط الهجوم: مروان حمدي

البدلاء: محمود جاد – أحمد توفيق – محمود مرعي – باسكال فيري – يوسف أوباما – إيفرتون داسيلفا – عودة فاخوري – دودو الجباس – فيستون ماييلي

تشكيل البنك الأهلي خلال المباراة

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

عبد العزيز البلعوطي خط الدفاع: محمود الجزار – داو سيريل – أحمد متعب – مصطفى دويدار

محمود الجزار – داو سيريل – أحمد متعب – مصطفى دويدار خط الوسط: أحمد رضا – سعيدو سيمبوري – أحمد مدبولي – صلاح بوشامة

أحمد رضا – سعيدو سيمبوري – أحمد مدبولي – صلاح بوشامة خط الهجوم: أسامة فيصل – أحمد ريان

البدلاء: أحمد صبحي – محمد إبراهيم – أحمد النادري – مصطفى عبد الرحيم – أمير مدحت – سيد نيمار – أحمد أمين أوفا – مصطفى الزناري – ياو أنور