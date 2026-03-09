ارتفاع أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم في الأسواق المحلية.
يستعرض صدى البلد أسعار جميع الأوزان والعيارات.
سجلت سبائك الذهب عيار 24 متوسط الأسعار التالية:
سعر سبيكة 5 جرام: 42,450 جنيه
سعر سبيكة 10 جرام: 84,900 جنيه
سبيكة 20 جرام: 169,800 جنيه
سبيكة 50 جرام: 424,500 جنيه
سبيكة 100 جرام: 849,000 جنيه
وفي السبائك الأكبر حجمًا، جاءت الأسعار كالتالي:
سبيكة نصف أونصة (15.552 جرام): 132,035 جنيه
سبيكة أونصة (31.103 جرام): 264,065 جنيه
سبيكة 10 تولا (116.6 جرام): 989,935 جنيه
سبيكة ربع كيلو (250 جرام): 2,122,500 جنيه
سبيكة نصف كيلو (500 جرام): 4,245,000 جنيه
سبيكة 1 كجم: 8,490,000 جنيه