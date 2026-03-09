ارتفاع أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم في الأسواق المحلية.

يستعرض صدى البلد أسعار جميع الأوزان والعيارات.

سجلت سبائك الذهب عيار 24 متوسط الأسعار التالية:

سعر سبيكة 5 جرام: 42,450 جنيه

سعر سبيكة 10 جرام: 84,900 جنيه

سبيكة 20 جرام: 169,800 جنيه

سبيكة 50 جرام: 424,500 جنيه

سبيكة 100 جرام: 849,000 جنيه

وفي السبائك الأكبر حجمًا، جاءت الأسعار كالتالي:

سبيكة نصف أونصة (15.552 جرام): 132,035 جنيه

سبيكة أونصة (31.103 جرام): 264,065 جنيه

سبيكة 10 تولا (116.6 جرام): 989,935 جنيه

سبيكة ربع كيلو (250 جرام): 2,122,500 جنيه

سبيكة نصف كيلو (500 جرام): 4,245,000 جنيه

سبيكة 1 كجم: 8,490,000 جنيه