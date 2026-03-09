ارتفاع جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع في السوق المحلية اليوم الإثنين 9 مارس 2026، مع استمرار تحركات المعدن النفيس في اتجاه صاعد نسبيًا مدعومًا بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة عالميًا في ظل تصاعد التقلبات العالمية.



أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 مارس 2026

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 8628 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 60400 جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 7550 جنيهًا وهو الأكثر إقبالاً في الشراء بسبب نقائه وجودته.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 6471 جنيهًا وهو الأكثر انتشاراً بسبب تنوع أشكاله.