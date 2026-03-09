ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة عقب مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال15 من بطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري:

1 - الزمالك 43 نقطة

2- بيراميدز 40 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4 - سيراميكا كيلوباترا 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي 32 نقطة

6- سموحة 31 نقطة

7- وادي دجلة 29 نقطة

8- إنبي 27 نقطة

9- البنك الأهلي 26 نقطة

10- زد 26 نقطة

11- الجونة 25 نقطة

12- بتروجت 25 نقطة

13- مودرن سبورت 23 نقطة

14- الاتحاد 20 نقطة

15- غزل المحلة 19 نقطة

16- طلائع الجيش 19 نقطة

17- المقاولون العرب 18 نقطة

18- حرس الحدود 17 نقطة

19- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

20- فاركو 15 نقطة

21- الإسماعيلي 11 نقطة



