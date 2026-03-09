قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة عقب مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال15 من بطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري:

 

1 - الزمالك 43 نقطة

2- بيراميدز 40 نقطة

3- الأهلي 40 نقطة

4 - سيراميكا كيلوباترا 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي 32 نقطة

6- سموحة 31 نقطة

7- وادي دجلة 29 نقطة

8- إنبي 27 نقطة

9- البنك الأهلي 26 نقطة 

10- زد 26 نقطة

11- الجونة 25 نقطة 

12- بتروجت 25 نقطة 

13- مودرن سبورت 23 نقطة 

14- الاتحاد 20 نقطة 

15- غزل المحلة 19 نقطة 

16- طلائع الجيش 19 نقطة 

17- المقاولون العرب 18 نقطة 

18- حرس الحدود 17 نقطة 

19- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة 

20- فاركو 15 نقطة

21- الإسماعيلي 11 نقطة 


 

