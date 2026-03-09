مصر تدعو لاحترام القانون الدولي وتحذر من استهداف المنشآت المدنية في ظل التصعيد الراهن بالمنطقة

في ظل التصعيد العسكري الخطير الراهن في المنطقة واتساع رقعة الصراع وامتداده واستهداف المرافق والمنشآت المدنية والنفطية بما ينبيء بانزلاق المنطقة الي حالة من الفوضي الشاملة، تؤكد مصر أهمية الالتزام والاحترام الكامل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الامم المتحدة والذي ينص علي عدم استهداف المرافق والمنشآت المدنية، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك صارخ للمبادئ الراسخة التي تحكم سير العمليات العسكرية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم أن مصر تدين - فى هذا السياق - استهداف ايران للمجمع السكني في مدينة الخرج بالسعودية، وتكرر تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي والعراق والأردن الشقيقة ووقوفها الي جانبهم، كما ترفض بشكل كامل اي اعتداءات إيرانية عليها.

كما تجدد مصر إدانتها الكاملة للاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة فى ظل التصعيد العسكري الراهن بالمنطقة؛ بما في ذلك بلبنان الشقيق؛ التي أسفرت الاعتداءات الاسرائيلية عن نزوح اكثر من 600 ألف مواطن لبناني.

وتؤكد مصر - مجددا - وقوفها بشكل كامل مع لبنان الشقيق ورفضها للانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

كما تدين مصر، الممارسات الاسرائيلية المتكررة فى الضفة الغربية من مصادرة الاراضى والتوسع الاستيطاني؛ في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

وتجدد مصر التأكيد على أهمية الاحتكام للعقل والحكمة وتلافي الحلول العسكرية للأزمات، وضرورة العمل على خفض التصعيد عبر الوسائل الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار وضبط النفس حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.