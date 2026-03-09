قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ
سعودي يشيد بأخلاق مصري في المملكة بعد ضياع هاتفه: رفض المكافأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران

طائرة من طراز MQ‑9 Reaper
طائرة من طراز MQ‑9 Reaper
القسم الخارجي

أفادت مصادر أمريكية وعسكرية أن الجيش الأمريكي فقد طائرتين مسيرتين من طراز MQ‑9 Reaper داخل الأراضي الإيرانية خلال العمليات العسكرية الجارية في إطار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور يعكس تصاعد التوترات والمواجهة الشاملة في المنطقة.

أوضحت المصادر أن المسيرتين فقدتا خلال العمليات القتالية داخل إيران، ما يرفع إجمالي الخسائر الأمريكية من طائرات بدون طيار منذ بدء الحرب، في وقت تواصل فيه طهران وحلفاؤها إسقاط والاستيلاء على عدد من المنصات الجوية المتطورة.

MQ‑9 Reaper، وهي طائرة مسيّرة قتالية ذات قدرات متقدمة في الاستطلاع والضرب، تُعد من أهم الأصول الجوية الأمريكية في الحروب الحديثة، ويتجاوز سعر الواحدة منها عدة ملايين من الدولارات، مع تجهيزها بأنظمة استشعار وضرب دقيقة. 

ومع فقدان مسيرتين داخل إيران، يُطرح تساؤل واسع حول كيفية تعرض هذه الطائرات للخطر داخل عمق الأراضي الإيرانية وسط أنظمة دفاع جوي متطورة.

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر بيانات رسمية أنه أسقط طائرتين مسيرتين من طراز MQ‑9 في أجواء محافظتي بوشهر وطهران، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد تمكنت من اعتراضهما وتدميرهما تحت إشراف قيادة الدفاع الجوي الوطنية.

وتعكس هذه الخسائر تطورًا ملحوظًا في معدلات إسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية والإسرائيلية داخل الأجواء الإيرانية؛ إذ أعلنت إيران مؤخرًا عن إسقاط عدد كبير من الطائرات دون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت طرازات متعددة من بينها MQ‑9 وحوامات Hermes وOrbiter.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه ساحة الصراع تكثيفًا كبيرًا في استخدام المسيّرات والطائرات بدون طيار من كلا الجانبين، حيث لعبت هذه الأنظمة دورًا مركزيًا في العمليات الجوية والبرية، ما جعلها من أبرز مكوّنات الحرب في الشرق الأوسط الحالية.

من جانبها، تحاول القوات الأمريكية التقليل من تأثير الخسائر عبر زيادة الاعتماد على أنظمة دفاع جوي متقدمة وطائرات مسيّرة جديدة، إضافة إلى تعزيز أنظمة حماية الأصول الجوية عالية القيمة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية وردود الفعل العسكرية الأمريكية.

ويُنظر إلى فقدان مسيرتي MQ‑9 كإشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة في ساحة المعركة، خصوصاً أمام منظومات الدفاع الجوية الإيرانية وتعاظم قدرات طهران في مجال الحرب غير المتكافئة وتوظيف منصات جوية منخفضة التكلفة لكنها فعّالة في إحداث أضرار استراتيجية.

الجيش الأمريكي الأراضي الإيرانية MQ‑9 Reaper الولايات المتحدة إيران الخسائر الأمريكية طهران الحرس الثوري الإيراني بوشهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

تكريم نجوى محمود عبدالموجود الممرضة بمستشفى المقطم

نقابة التمريض تكرم ممرضة المقطم لانقاذها مصاب في حادث.. صور

الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي

صدى البلد يهنئ عزت إبراهيم لفوزه بجائزة مصطفى وعلي أمين

بنك ناصر

وزيرة التضامن تشارك في حفل الإفطار السنوي لـ بنك ناصر الاجتماعي

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد