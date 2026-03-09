أردوغان يحذّر إيران من “خطوات استفزازية” بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق تركيا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، الحكومة الإيرانية من اتخاذ أي «خطوات استفزازية» جديدة من شأنها تعريض العلاقات التاريخية الطويلة بين البلدين للخطر، وذلك بعد دخول صاروخ باليستي أُطلق من إيران المجال الجوي التركي قبل أن يتم اعتراضه وتحييده بواسطة أنظمة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال أردوغان بعد اجتماع طارئ لحكومته في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة إن تركيا أبلغت إيران رسميًا بتحذيراتها المتكررة، غير أن ما وصفه بـ«الخطوات الخاطئة والاستفزازية» ما زالت مستمرة، مما يهدد “العلاقات الأخوية والجيرة التي تمتد لآلاف السنين”.

وأضاف أن أي تصرف من هذا النوع قد يترك «جروحًا عميقة في قلوب ومشاعر الشعب التركي».

وتابع الرئيس التركي أن بلاده تسعى لتجنيب نفسها وأمن 86 مليون مواطن الوقوع في أتون الصراع الإقليمي المتصاعد، لكن ذلك لا يعني التخلي عن حقها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد أن تركيا ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضيها أو أجواءها».

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية عبر بيان أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو في شرق البحر المتوسط نجحت في اعتراض الصاروخ الإيراني الذي دخل الأجواء التركية فوق محافظة غازي عنتاب في جنوب البلاد، وسقطت شظايا منه في أراضٍ خالية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

وجاء هذا الحادث بعد أيام قليلة على اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلقته إيران وتم تدميره أيضًا من قبل دفاعات الناتو، مما يعكس مدى التصعيد الذي بلغه النزاع الإقليمي بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ أواخر فبراير الماضي.

وأشارت أنقرة إلى أنها تراقب أجواءها على مدار الساعة، باستخدام طائرات F‑16 ومقاتلات الإنذار المبكر وطائرات التزود بالوقود، في ظل استعدادات دفاعية متكاملة ضد أي تهديدات محتملة. كما تم استدعاء السفير الإيراني لدى تركيا لتقديم توضيحات حول الحادث وفقًا للإجراءات الدبلوماسية المعتادة.

وأكّد أردوغان أنه أجرى اتصالات مع نحو 16 من قادة العالم منذ بداية الأزمة لإيجاد قنوات دبلوماسية للتهدئة وحماية الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن تركيا لا تسعى إلى توسيع نطاق الصراع لكنها ستظل يقظة في مواجهة أي خطوات «قد تعيق السلام والأمن».