هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان.

صدى البلد يقدم قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

شاورما الدجاج لعمر اسماعيل

المقادير

كيلو أوراك دجاج مخلية

بصلة

1\2 كوب زيت زيتون

5 فصوص ثوم عصير ليمون

خبز

التوابل:

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة سماق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

للصوص الثومية:

كوب زبادي

¼ كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 فص ثوم

للسلطة:

بصل أحمر

طماطم

بقدونس مفروم

ملح

فلفل اسود

طريقة عمل شاورما دجاج:



قطعي أوراك الدجاج شرائح شاورما وتبليها بالتوابل والبصل والثوم وعصير الليمون.

شوحي شاورماالدجاج في طاسة مع الزيت على النار جيدا حتى تمام الطهي.

اخلطى مكونات السلطة في بولة متوسطة وفي وعاء آخر اخلطى جميع مقادير الصوص.

وقدمي الشاورما ساخنة وقدميها بجانب السلطة والخبز والنصوص.



مناقيش للشيف علاء اسماعيل



المقادير

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

¼ كوب زيت زيتون

ماء للعجن

الوجه:

دقة زعتر

زيت زيتون



طريقة عمل مناقيش بالزعتر وزيت الزيتون



يخلط الدقيق واللبن البوردة السكر والخميرة والملح

يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع العجينة كرات صغيرة وتغطى وتترك حتى تتخمر

تفرد العجينة بالنشابة فى شكل بيضاوى

يضاف على الوجه خليط الدقة والزيت

توضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج

تقدم المناقيش.



مهلبية قمر الدين للشيف شربيني



المقادير

قمر الدين منقوع

لبن

نشا

سكر

زبيب

جوز هند

طريقة عمل مهلبية قمر الدين



اخلطى النشا والسكر مع اللبن ثم ضعيهم على النار وقلبي كل المكونات

ثم ضعي القمر الدين المنقوع وقلبي جيدا حتى يثقل القوام.

قدمي مهلبية قمر الدين وزينيها بجوز الهند والزبيب وتقدم باردة.