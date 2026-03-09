قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هنفطر ايه النهاردة .. شاورما فراخ مع الثومية والسلطة ومناقيش بالزعتر ومهلبية قمر الدين

شاورما
شاورما
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان.

صدى البلد يقدم قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

شاورما الدجاج لعمر اسماعيل 

 المقادير
 كيلو أوراك دجاج مخلية

بصلة

 1\2 كوب زيت زيتون

 5 فصوص ثوم عصير ليمون

خبز

التوابل:
ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة صغيرة سماق
ملعقة صغيرة فلفل أسود
للصوص الثومية:
 كوب زبادي
 ¼ كوب مايونيز
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
 2 فص ثوم
للسلطة:

بصل أحمر
طماطم
بقدونس مفروم
ملح 

فلفل اسود 
طريقة عمل شاورما دجاج:


قطعي أوراك الدجاج شرائح شاورما وتبليها بالتوابل والبصل والثوم وعصير الليمون.

شوحي شاورماالدجاج  في طاسة مع الزيت على النار جيدا حتى تمام الطهي.

 اخلطى مكونات السلطة في بولة متوسطة وفي وعاء آخر اخلطى جميع مقادير الصوص.

وقدمي الشاورما ساخنة وقدميها بجانب السلطة والخبز والنصوص.
 

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

مناقيش للشيف علاء اسماعيل


 المقادير
 3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

 ملعقة كبيرة سكر

 رشة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

 ¼ كوب زيت زيتون

 ماء للعجن

الوجه:

 دقة زعتر
 زيت زيتون


طريقة عمل مناقيش بالزعتر وزيت الزيتون


يخلط الدقيق واللبن البوردة السكر والخميرة والملح
يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تقطع العجينة كرات صغيرة وتغطى وتترك حتى تتخمر
تفرد العجينة بالنشابة فى شكل بيضاوى
يضاف على الوجه خليط الدقة والزيت
توضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج
تقدم المناقيش.


مهلبية قمر الدين للشيف شربيني 


 المقادير
 قمر الدين منقوع

 لبن

نشا

 سكر

 زبيب

 جوز هند

طريقة عمل مهلبية قمر الدين


اخلطى النشا والسكر مع اللبن ثم ضعيهم على النار وقلبي كل المكونات
ثم ضعي القمر الدين المنقوع وقلبي جيدا حتى يثقل القوام.

قدمي مهلبية قمر الدين وزينيها بجوز الهند والزبيب وتقدم باردة.

شاورما شاورما الدجاج طريقة عمل شاورما الدجاج الشيف شربيني مهلبية قمر الدين هنفطر ايه النهاردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

إسلام عزام

تكليف الدكتور إسلام عزام قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

وقد وزارة البترول

مستثمرين وشركات.. وفد البترول يشارك في مؤتمر PDAC بتورونتو ويبحث فرص التعاون

وفد وزارة البترول خلال جلسة ترويجية بمؤتمر PDAC بكندا

وفد وزارة البترول يستعرض فرص الاستثمار في التعدين المصري خلال جلسة ترويجية بكندا

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد