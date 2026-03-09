نقيب الإعلاميين: ندير مواردنا ذاتيًا.. “مابنخدش ولا مليم من الدولة”

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أنهم يتبعون نظام مختلف في الإدارة داخل نقابة الإعلاميين، قائلًا: «إحنا بندير النقابة، وما بناخدش ولا مليم من الدولة، إحنا بندير إدارة اقتصادية ذاتية، رابطين ودائع في البنوك، ما رفعناش قيمة الاشتراك من 2018 حتى الآن».

وشدد طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أن النقابة تقدم الخدمة الطبية من دون اشتراك طبي ولكن بكارنية النقابة فقط، وتشمل المظلة الطبية الأعضاء أو التصريح، الزوج والزوجة، الأبناء، الأب والأم للزوجين، مؤكدًا أن كل هذا يعكس قدرات الإدارة في النقابة.

وأشار طارق سعدة إلى أن كل ما قامت به النقابة قائم على قانون نقابة الإعلام 93 لسنة 2016، موضحًا أن النقابة أسست إدارة اقتصادية متينة وتزاحم الآن في السوق الإعلامي بكفاءة عالية، مؤكدًا أنه تخصص في الإدارة الاقتصادية حتى يكون قادرًا على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.