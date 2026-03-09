الأهلي يتعادل أمام طلائع الجيش عن طريق هادي رياض

نجح هادي رياض في إحراز هدف تعادل الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قوي من أجل إحراز هدف التعادل ولكن لم يتمكن

وتمكن هادي رياض من إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 20 بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى هادي رياض الذي سدد الكرة لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.