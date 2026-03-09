ضربة لـ نتنياهو.. وزارة العدل الإسرائيلية توصي برفض العفو عن رئيس حكومة الاحتلال

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الإثنين، بأن دائرة العفو بوزارة العدل الإسرائيلية قررت أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعفو في محاكمته الجنائية “لا يستوفي المعايير”؛ وبالتالي يجب رفضه.

ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومن المتوقع أن تُقدّم دائرة العفو، موقفها، ضمن إجراءات سيُقرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في نهايتها ما إذا كان سيوافق على طلب رئيس الوزراء أم لا.

ولم يُقرّ نتنياهو بأي مسؤولية في طلبه المقدم إلى الرئيس، واستمر في إنكار ارتكابه أي مخالفة، مُدّعياً أن طلبه يصبّ في مصلحة البلاد فقط؛ لتمكينه من التركيز كلياً على قيادة البلاد وليس على المحاكمة.