رياضة

منتخب فلسطين يستدعي حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطلب فيه انضمام لاعب الوسط الدولي حامد حمدان إلى صفوف معسكر منتخب الفدائي خلال التوقف الدولي في شهر مارس الجاري.

وتألق حامد حمدان وسجل هدف فوز بيراميدز في شباك البنك الأهلي، أمس الإثنين؛ ليحصد الفريق 3 نقاط غالية، ويتساوى مع الزمالك في صدارة الدوري برصيد 43 نقطة.

وأكد خطاب الاتحاد الفلسطيني، أن اللاعب سيشارك مع منتخب الفدائي الذي سيخوض منافسات النسخة السادسة من بطولة المغرب عاصمة كرة القدم الأفريقية 2026، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 23 وحتى 31 مارس الجاري.

