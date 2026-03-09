قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

اللون الأزرق الحلقة 5.. أدهم يحاول احتواء ابنه بعد أزمة كادت تنتهي بكارثة

مسلسل اللون الأزرق
مسلسل اللون الأزرق
قسم الفن

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل اللون الأزرق تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الأحداث الدرامية، حيث سلطت الضوء على الصراعات الأسرية والتحديات النفسية التي تعيشها الأسرة، خاصة العلاقة المعقدة بين الأب «أدهم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وابنه «حمزة» كما تناولت الحلقة الضغوط المهنية التي يتعرض لها «أدهم» وزوجته «آمنة» التي تقدم شخصيتها الفنانة جومانا مراد.

انطلقت الأحداث بخبر صادم تلقاه «أدهم» بشأن ما تعرض له نجله «حمزة»، بعد تصرف غير مسؤول من المربية التي استعانت بها «آمنة» إذ هرب الطفل من المنزل وكاد أن يتعرض لحادث سيارة، وهو ما أشعل غضب «أدهم» ودفعه للدخول في مواجهة حادة مع زوجته بسبب القرار الذي اتخذته.

تصاعد التوتر داخل الأسرة خلال زيارة قاموا بها إلى جدة «حمزة»، حيث ظهر على الطفل صعوبة واضحة في الاندماج والتفاعل مع أبناء عمه، الأمر الذي أزعج «آمنة» ودفعها للتفكير في إنهاء الزيارة مبكرًا، لكنها تراجعت عن ذلك حتى لا تتسبب في إغضاب زوجها.

وبعد انتهاء الزيارة، شهدت الأحداث مفاجأة جديدة عندما اكتشفت الجدة اختفاء بعض المتعلقات من منزلها، ما أثار الشكوك حول «حمزة» وأشعل حالة من التوتر والقلق داخل الأسرة.

كما شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل اللون الأزرق محاولة آمنة مساعدة ابنها حمزة على التغلب على شعوره بالوحدة، حيث سعت إلى تشجيعه على اللعب مع ابني عمه والتقرب منهما.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، تواصلت «آمنة» مع الطبيب المعالج لابنها «حمزة» للاطمئنان على حالته، حيث أكد الطبيب ضرورة وضع خطة علاجية خاصة تناسب حالته.

وفي مشهد إنساني مؤثر، حاول «أدهم» التقرب من ابنه والجلوس معه لفهم مشاعره، ما ساهم في تحسن ملحوظ في العلاقة بينهما، وفتح باب الأمل أمام إمكانية تجاوز أزمته النفسية تدريجيًا.

وعلى الجانب المهني، واجه «أدهم» تحديات في التأقلم مع بيئة عمله الجديدة، إذ وجد أن أسلوب العمل مختلف تمامًا عما اعتاد عليه، ما جعله يشعر بعدم التقدير داخل مكان عمله.

في المقابل، تلقت «آمنة» صدمة أخرى بعد فقدانها عملها نتيجة انشغالها الكامل برعاية «حمزة»، حيث اضطرت إدارة الشركة للاستعانة بشخص آخر بديلًا عنها، هذا الأمر دفعها إلى الانهيار بالبكاء، لتترك الحلقة تساؤلات عديدة حول كيفية تعاملها مع هذه الأزمة، وهل ستتمكن من استعادة توازنها والبحث عن فرصة جديدة، أم ستستسلم للواقع الذي فرض نفسه عليها.

مسلسل اللون الأزرق اللون الأزرق حلقات مسلسل اللون الأزرق

