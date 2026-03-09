شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.

تراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية باسعار السيارات .

خلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر:

1- رينو كارديان

تحصل سيارة رينو كارديان مويدل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 142 نيوتن/متر .

أما عن سعر السيارة رينو كارديان، فتاتي كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 800 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر ‏850 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر ‏900 ألف جنيه

2- بيجو 2008‏

تستمد سيارة بيجو 2008 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة بيجو 2008‏، فتاتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولى بسعر 1,350,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 1,500,000 جنيه

3- أوبل كورسا

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة أوبل كورسا‏، فتاتي بسعر 1,150,000 جنيه للفئتها الوحيدة في مصر.

4- ستروين ‏C4X‏ ‏

سيتروين C4X بقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك. تتميز بسعة تخزين خلفية 510 لتر، وتُجمع في إسبانيا.

أما عن سعر السيارة ستروين ‏C4X‏، فتاتي كالتالي: ‏

- الفئة الأولى بسعر 1,199,000 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 1,349,000 جنيه

5- سكودا كاروك

تستمد سكودا KAROQ قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر (1,395 سم)، بقوة 150 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات (AQ300) ونظام دفع أمامي، ما يوفر أداءً متوازنًا يجمع بين القوة والانسيابية.

أما عن سعر السيارة سكودا كاروك‏، فتاتي بسعر 1,950,000 جنيه للفئتها الوحيدة في مصر.‏