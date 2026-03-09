قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

3 جنيهات عن كل لتر.. تفاصيل زيادة أسعار البنزين والغاز والسولار خلال ساعات

البنزين
البنزين
أمل مجدى

كشفت مصادر مطلعة لـ«صدى البلد »عن زيادة فى أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز بعد ساعات يوم الثلاثاء بتوقعات زيادة 3 جنيهات في سعر لتر البنزين.

أسعار البنزين والسولار

وأوضحت المصادر أن الزيادة تشمل البنزين والسولار وغاز السيارات، فى ضوء تداعيات ومستجدات الصراع العسكري فى المنطقة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط.

سعر أنبوبة البوتاجاز

وكشفت المصادر أنه سيتم زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز وذلك على النحو التالي : 
- بنزين 95 من 21 الي 24 للتر
- بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 للتر 
- بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 للتر 
- سولار من 17.5 الي 20.5 للتر 
- بوتاجاز من 225 الي 275  جنيه للاسطوانه 12.5 كجم 
 

- من 450 الي 550 جنيه للاسطوانه 25 كجم 
- غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيه للمتر 
-غاز المنازل :
• شريحه أولى من 5 الي 6 جنيه  للمتر
• شريحه تانيه من 6 الي 8 جنيه للمتر 
• شريحه ثالثه من 9الي 12

 

زيادة أسعار البنزين والسولار

شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة موجة من الاضطرابات الواضحة في قطاعي الطاقة وتداول العملات، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري بشكل ملموس، لا سيما ما يتعلق بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إضافة إلى صعود أسعار النفط على المستوى الدولي لتتجاوز المعدلات التي تم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة، وذلك في خضم تفاقم حالة الاحتقان الجيوسياسي بالمنطقة إثر بدء العمليات العسكرية التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.


وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً مع تزايد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على وصول خام برنت إلى قرابة 93.04 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي نحو 90.9 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت كانت الموازنة العامة للدولة قد قدرت سعر برميل النفط للعام المالي الجاري عند 75 دولاراً، وهو ما يعني أن استمرار بقاء الأسعار العالمية فوق هذا المعدل قد يؤدي إلى تصاعد الأعباء على فاتورة دعم المحروقات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى تصريحات سابقة أنه من الممكن أن تلجأ الحكومة لرفع مؤقت فى أسعار عدد من المنتجات.

وكانت الحكومة قد أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، وعدد آخر من الإجراءات سيتم إعلانها تفصيلا، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة منظومة إنارة الطرق وإضاءة اللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا استخدام المركبات الكهربائية، إلى جانب العمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.



 

البنزين السولار الغاز أسعار البنزين أسعار الغاز

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
سيارات أوروبية
المزيد

