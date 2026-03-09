1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 مارس 2026، وسط حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار صعود المعدن الأصفر مدفوعًا بالاضطرابات الجيوسياسية وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

وكشف آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة عن زيادة جديدة في الأسعار، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق– بقيمة 132 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث سابق، بينما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 1056 جنيهًا دفعة واحدة.





سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم في محلات الصاغة نحو 7425 جنيهًا للشراء و7376 جنيهًا للبيع، ليواصل المعدن الأصفر موجة الارتفاع التي يشهدها منذ أيام.

ويعد عيار 21 المقياس الحقيقي لحركة الذهب في محلات الصاغة ، نظرًا لكونه الأكثر انتشارًا وإقبالًا بين المواطنين، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وجاءت هذه الزيادة في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خصوصًا مع التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

ذهب عيار 24

8486 جنيهًا للشراء

8430 جنيهًا للبيع

ذهب عيار 22

7779 جنيهًا للشراء

7728 جنيهًا للبيع

ذهب عيار 21

7425 جنيهًا للشراء

7376 جنيهًا للبيع

ذهب عيار 18

6364 جنيهًا للشراء

6322 جنيهًا للبيع

ذهب عيار 12

4243 جنيهًا للشراء

4215 جنيهًا للبيع

ارتفاع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب قفزة واضحة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 59400 جنيه للشراء و59008 جنيهات للبيع.

ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، ويعد من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين والأفراد الراغبين في الادخار، نظرًا لسهولة بيعه وشرائه مقارنة بالمشغولات الذهبية.



سعر أونصة الذهب

سجلت أونصة الذهب نحو 263944 جنيهًا للشراء و262202 جنيهًا للبيع، متأثرة بحركة أسعار الذهب العالمية التي تشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الصعود في ظل زيادة الطلب العالمي على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.

لماذا ترتفع أسعار الذهب عالميًا؟

يرجع الخبراء ارتفاع أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، خاصة بعد التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق.

كما أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة المخاوف من الركود الاقتصادي يدفعان الكثير من المستثمرين إلى تعزيز استثماراتهم في الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة على المدى الطويل.



هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يتساءل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء الذهب أم الانتظار، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار.

ويرى خبراء سوق الذهب أن الشراء يظل مناسبًا في أي وقت بالنسبة لمن يبدأ الاستثمار في الذهب لأول مرة، لأن الاتجاه العام لأسعاره يميل إلى الصعود على المدى الطويل.

كما ينصح الخبراء بشراء الذهب على مراحل، خاصة في فترات التراجع أو ما يعرف بعمليات التصحيح السعري، وذلك لتكوين متوسط سعري جيد يقلل من المخاطر في حالة حدوث تقلبات في السوق.