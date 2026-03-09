قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة

تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير:إسرائيل تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير:إسرائيل تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
ياسمين القصاص

تواصل مصر تأكيد موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية ورفض أى انتهاكات تمس المدنيين أو المقدسات فى الأراضى المحتلة. 

وفى إطار هذا الموقف، أدانت القاهرة الاعتداءات التى ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين فى الضفة الغربية، إلى جانب انتقادها للسياسات والإجراءات التى تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولى وتهدد استقرار المنطقة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تحذير مصر من استمرار إغلاق المسجد الأقصى يكشف جريمة دينية وثقافية خطيرة، موضحا أن اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 تحظر استهداف الأماكن الدينية، مؤكدا أن إغلاق المسجد الأقصى لأيام متتالية يشكل انتهاكا لحرية العبادة المكفولة دوليا، محذرا من أن هذا الإغلاق يمهد لمحاولات تقسيمه أو هدمه لبناء الهيكل المزعوم.

 وأضاف مهران- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "هنا علاقة بين التصعيد في الضفة والقدس وبين الحرب على إيران ولبنان، وإسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب الإقليمية لتنفيذ مخططاتها التوسعية على كل الجبهات في آن واحد، مؤكدا أن استهداف لبنان بالتزامن مع الحرب على إيران والتصعيد في الضفة يكشف مخططا شاملا لإعادة رسم خريطة المنطقة، محذرا من أن مشروع إسرائيل الكبرى يتقدم بخطوات متسارعة".

وأكد مهران، أن تحذير الخارجية المصرية من مخاطر السياسات الإسرائيلية التصعيدية على الأمن والاستقرار في المنطقة ينبع من إدراك مصري عميق بأن ما يحدث في فلسطين وإيران ولبنان وفى كل دول الخليج يهدد الأمن القومي المصري مباشرة، موضحا أن مصر تدرك أن السماح لإسرائيل بتنفيذ مخططاتها التوسعية يعني وصول التهديد الإسرائيلي للحدود المصرية مستقبلا.

ودعا مهران، الدول العربية لتبني الموقف المصري الحازم، مؤكدا أن الوقت حان لموقف عربي موحد يرفض كل الممارسات الإسرائيلية ويفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على تل أبيب خاصة في ظل اجتماع الجامعة العربية، مناشدا بسرعة تكوين القوة العربية المشتركة، محذرا من أن السكوت اليوم يعني خسارة فلسطين والقدس والمنطقة كلها.

واختتم: "البيان المصري يمثل موقفا قانونيا وأخلاقيا متقدما، داعيا العالم للوقوف مع الحق الفلسطيني وضد كل المخططات الإسرائيلية التوسعية".

والجدير بالذكر، أن الموقف المصري يعكس إدراكا واضحا لحجم التحديات التى تمر بها المنطقة، كما أن مواجهة السياسات الإسرائيلية التصعيدية تتطلب تحركا عربيا ودوليا جادا يحمي المقدسات ويصون حقوق الشعب الفلسطيني.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان

أزمة زيادة أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان تتصدر عمومية النقابة العامة

المهندس محمد حفناوي

رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة يتفقد محطات أبوالنمرس والبدرشين والحوامدية

مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة

إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية ببعض محافظات الصعيد

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

