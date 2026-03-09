مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح خطيرة في هجوم إيراني وسط إسرائيل

لقي شخص مصرعه و أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في موقعين جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني يُشتبه في أنه قنبلة عنقودية في وسط إسرائيل.

وكانت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء قد أعلنت إصابة ثلاثة أشخاص في موقعين جراء الهجوم الصاروخي .. وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وفي موقع بناء، أصيب رجلان في الأربعينيات من عمرهما بجروح خطيرة جراء شظايا، وتوفي أحدهما متأثراً بجراحه، بحسب نجمة داود الحمراء بينما نُقل الرجل الثاني إلى المستشفى.. وفي موقع آخر في وسط إسرائيل، أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة، وفقاً لنجمة داود الحمراء.