ناقد رياضي: الأهلي المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري

يرى الناقد الرياضي محمد عراقي أن التادي الأهلي هو دائما المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عراقي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “رغم كل شيء ورغم القرارات والأخطاء، الأهلي المرشح الأول للفوز بالدوري”.

يستعد فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة مهمة أمام منافسه طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 9 مارس، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الطلائع عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.