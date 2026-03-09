قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين عبد اللطيف: اتحاد الكرة لبى كل متطلباتنا قبل تصفيات شمال أفريقيا

حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
حسن العمدة

أعرب حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2009، عن رضاه التام عن سير المعسكر الإعدادي الحالي للمنتخب، مؤكداً أن المعسكر حقق أهدافه المرجوة حتى الآن بفضل تكاتف الجميع.

وأوضح عبداللطيف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يدخر جهداً في توفير كل الإمكانات والاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين، مما ساهم في خلق أجواء احترافية تساعد على التركيز التام في التدريبات والمباريات الودية، المقررة ضمن البرنامج الموضوع.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن المعسكر، الذي انطلق في الرابع من مارس الحالي، سيستمر حتى موعد السفر في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، معتبراً أن هذه الفترة الزمنية كافية جداً لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، من أجل تطبيق الأفكار التكتيكية المطلوبة.

وكشف عبداللطيف عن خوض المنتخب، مباراة ودية أمام فريق النصر، بينما يستعد المنتخب لمواجهة فريق "رع" يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يومي 14 و17 مارس الحالي، قبل التوجه إلى الأراضي الليبية.

ويواصل المنتخب الوطني، تدريباته المكثفة وسط حالة من الحماس الشديد والرغبة الواضحة من اللاعبين لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المنتخب.

وتنتظر الفراعنة الصغار، مواجهات قوية وحاسمة في مدينة بنغازي الليبية، حيث سيواجهون منتخبات: تونس والمغرب وليبيا والجزائر في الفترة من 27 مارس الحالي وحتى 5 أبريل المقبل.

وتهدف هذه المرحلة الحاسمة إلى تحديد المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسط آمال كبيرة معقودة على هذا الجيل الواعد لتقديم مستويات تعكس تطور الكرة المصرية، وتضمن التواجد في المحفل الأفريقي الكبير.

حسين عبداللطيف حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني مواليد 2009 منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

عيد الفطر

وضع الهلال يوم الخميس 19 مارس في القاهرة

الدورات التدريبية

هيئة الطاقة الذرية تنفذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك

ميناء القاهرة الجوي يحتفل باليوم العالمي للمرأة

المجلس القومي للمرأة يشكر ميناء القاهرة الجوي لاحتفالهم باليوم العالمي للمرأة

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد