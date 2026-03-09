حسين عبد اللطيف: اتحاد الكرة لبى كل متطلباتنا قبل تصفيات شمال أفريقيا

أعرب حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب الوطني، مواليد 2009، عن رضاه التام عن سير المعسكر الإعدادي الحالي للمنتخب، مؤكداً أن المعسكر حقق أهدافه المرجوة حتى الآن بفضل تكاتف الجميع.

وأوضح عبداللطيف أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يدخر جهداً في توفير كل الإمكانات والاحتياجات اللازمة للجهاز الفني واللاعبين، مما ساهم في خلق أجواء احترافية تساعد على التركيز التام في التدريبات والمباريات الودية، المقررة ضمن البرنامج الموضوع.

وأشار المدير الفني لمنتخب الناشئين إلى أن المعسكر، الذي انطلق في الرابع من مارس الحالي، سيستمر حتى موعد السفر في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، معتبراً أن هذه الفترة الزمنية كافية جداً لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، من أجل تطبيق الأفكار التكتيكية المطلوبة.

وكشف عبداللطيف عن خوض المنتخب، مباراة ودية أمام فريق النصر، بينما يستعد المنتخب لمواجهة فريق "رع" يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على خوض مواجهتين وديتين أمام منتخب تنزانيا يومي 14 و17 مارس الحالي، قبل التوجه إلى الأراضي الليبية.

ويواصل المنتخب الوطني، تدريباته المكثفة وسط حالة من الحماس الشديد والرغبة الواضحة من اللاعبين لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المنتخب.

وتنتظر الفراعنة الصغار، مواجهات قوية وحاسمة في مدينة بنغازي الليبية، حيث سيواجهون منتخبات: تونس والمغرب وليبيا والجزائر في الفترة من 27 مارس الحالي وحتى 5 أبريل المقبل.

وتهدف هذه المرحلة الحاسمة إلى تحديد المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، وسط آمال كبيرة معقودة على هذا الجيل الواعد لتقديم مستويات تعكس تطور الكرة المصرية، وتضمن التواجد في المحفل الأفريقي الكبير.