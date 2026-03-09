رئيسة وزراء إيطاليا: اندلاع الحرب في إيران بسبب انهيار القانون الدولي

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحرب في إيران اندلعت نتيجة "انهيار القانون الدولي"، وقالت إنها لا تملك المعلومات الكافية لإدانة أو تأييد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ميلوني - في تصريحات تلفزيونية - "أعتقد أننا نواجه وضعا انهارت فيه قواعد القانون الدولي بشكل واضح".

وأضافت: "لا أعتقد أن الانهيار حدث مع هذه الواقعة تحديدًا، فهناك العديد من السوابق، لكن الوضع فوضوي للغاية بلا شك"، حسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وعندما سُئلت عما إذا كانت تؤيد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، أجابت ميلوني: "موضوعيا، لا أملك الأدلة الكافية، كما هو حال معظم الأوروبيين.. في الواقع، لم يتخذ أحد موقفا قاطعا من هذا المنظور".. وتابعت: "لم يُدن أحد هذه المبادرة سوى رئيس الوزراء الإسباني سانشيز، تماما كما لا يشارك أحد في الصراع".