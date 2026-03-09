قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين

سجل سعر برميل النفط ارتفاعاً كبيرا بنسبة 30% اليوم الاثنين 9 مارس 2026 متجاوزا 117 دولارا، نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.

وكذلك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 70%، منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قصيرة .

وقلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه إلى 13.41% ليصل إلى 103.09 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 16.33% ليصل إلى 107.83 دولارا للبرميل.

دونالد علن موعد انخفاض أسعار النفط

وفي وقت سابق كتب الرئيس دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” إن “أسعار النفط ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، وهي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”.

وتستمر حالة التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من ‌خُمس إمدادات النفط العالمية وقد أدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.