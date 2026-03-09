قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
أخبار العالم

طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
قسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين عن شن هجمات واسعة ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بشن عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران.

استهداف قواعد أمريكية استراتيجية 

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استهداف 5 قواعد أمريكية استراتيجية في الشرق الأوسط، وقواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، في إطار الموجة الـ31 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان "أطلق مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي صواريخ قادر وخرمشهر وخيبر شكان، مستهدفين 5 قواعد أمريكية استراتيجية في المنطقة، ولا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقواعد العسكرية للكيان الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، بضربات قوية".

وقال إن القوات البحرية القوية والجاهزة التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عملية هجومية، بتدمير قاعدة العديري الأمريكية للمروحيات باستخدام طائرات مسيرة مدمرة وصواريخ كروز متنوعة.

طهران تفتح جبهة النار الحرس الثوري الإيراني قواعد أمريكية تل أبيب وحيفا الثوري الإيراني القوات الأمريكية عدوان أمريكي إسرائيلي

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

