طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين عن شن هجمات واسعة ضد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، بشن عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد إيران.

استهداف قواعد أمريكية استراتيجية

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استهداف 5 قواعد أمريكية استراتيجية في الشرق الأوسط، وقواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا، في إطار الموجة الـ31 من عملية الوعد الصادق 4.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان "أطلق مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي صواريخ قادر وخرمشهر وخيبر شكان، مستهدفين 5 قواعد أمريكية استراتيجية في المنطقة، ولا سيما الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقواعد العسكرية للكيان الصهيوني في منطقتي تل أبيب وحيفا، بضربات قوية".

وقال إن القوات البحرية القوية والجاهزة التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عملية هجومية، بتدمير قاعدة العديري الأمريكية للمروحيات باستخدام طائرات مسيرة مدمرة وصواريخ كروز متنوعة.