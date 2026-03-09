كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي

أفادت الأمم المتحدة بأن النساء اللبنانيات يُجبرن على الولادة في الشوارع وسط الصراع الدائر.

وقالت مسؤولة لبنانية لدى الأمم المتحدة، إن النساء الحوامل اللواتي يهربن من القصف الإسرائيلي في بيروت، يلجأن إلى “الولادة في الشوارع” وسط ازدحام مروري خانق.

ومن جهتها، قالت “أنانديتا فيليبوز” المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان، لـ بيكي أندرسون من شبكة “CNN”: "النساء والفتيات، اللواتي غالباً ما يَكُنّ الضحايا الخفيات في الصراعات، هنّ من يحتجن إلى دعمنا أكثر من غيرهن".

وأوضحت: "تلقينا تقارير عن نساء يلدن في شوارع بيروت؛ لأنهن عالقات في زحام المرور خلال محاولتهن الوصول إلى مكان أكثر أمانا، فالنساء لا يتوقفن عن الولادة لمجرد وجود صراع، ومهمتنا هي ضمان قدرتهن على القيام بذلك بأمان".

وأضافت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتخذ إجراءات لدعم النساء والفتيات الأكثر ضعفا؛ من خلال نشر قابلات وأخصائيين اجتماعيين وفرق دعم متنقلة، للوصول إلى النساء والفتيات النازحات".

ونزح مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين؛ جراء عمليات إجلاء جماعية ناجمة عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبلغ عدد القتلى في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس 394 شخصا على الأقل، بينهم 83 طفلا، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.