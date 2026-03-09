رسالة عاجلة من سلطان عمان إلى إيران بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا

هنأ سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، طهران، اليوم الإثنين، باختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران؛ بعد اغتيال والده “علي خامنئي” في بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك الأسبوع الماضي.

وأعرب سلطان عمان، عن تمنياته الطيبة له بالتوفيق والسداد في تولي مسؤولياته القيادية في بلاده الصديقة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

يذكر أن مجلس خبراء القيادة الإيراني، أعلن تعيين آية الله مجتبى خامنئي قائدا للبلاد، بأغلبية أصوات ساحقة، آية الله مجتبى خامنئي كزعيم ثالث لإيران بعد الخميني ووالده خامنئي.

وفي سياق متصل، نفت هيئة الأركان المسلحة في الجيش الإيراني، الأسبوع الماضي، تنفيذ أي هجوم عسكري على أراضي وموانئ سلطنة عُمان، التي وصفتها بـ"الدولة الشقيقة والصديقة".