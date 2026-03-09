قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درس التراويح بالجامع الأزهر: الذكر والاستغفار طريق القرب من الله تعالى

أحمد سعيد

قال الدكتور حسن القصبي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن ملء بيوت الله بالذكر والطاعة من أعظم أسباب نزول البركات والخيرات على العباد،  لأن الاستغفار والذكر من الأمور منصوص عليهما في القرآن الكريم، كما حثنا عليها رسولنا الكريم لما لهما من فضل وأثر على حياة المؤمن.

درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان

وأوضح الدكتور حسن القصبي، خلال درس التراويح  بالجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك، أن دعوة الأنبياء إلى الاستغفار والطاعة كانت سبيلا لنزول الرحمات ووفرة الخيرات، وخير دليل على ذلك دعوة سيدنا نوح عليه السلام لقومه إلى الاستغفار، وما وعدهم الله به من بركات في الأرزاق والأمطار والخيرات، مشدرا إلى أن الإكثار من الذكر والتضرع إلى الله تعالى في بيوت الله يرسخ معاني التقوى في القلوب، ويرتقي بالمؤمن من مستوى العبادة الفردية إلى روح التعاون على الطاعة والعمل الصالح داخل المجتمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "احفظ الله يحفظك".

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور حسن القصبي،  إلى المواظبة على الذكر والاستغفار  الدائم، مع ضرورة التحلي بالصبر والتواضع في العبادة،  لأن الذكر والعبادة ليس مجرد طقوس تعبدية، بل  قوة روحية تزكي النفس وتطهر القلب، وتعين الإنسان على حياة يسودها الخشوع والتقوى، إضافة لكونها طريق القرب من المولى سبحانه وتعالى ونيل رضوان، وتحقق البركة في كل شيء في الحياة.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم من خلال إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، إلى جانب تنظيم الدروس والمحاضرات والمقارئ القرآنية التي يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر.

