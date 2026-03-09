قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
تقرير دولي: ارتفاع نقل الأسلحة عالميا بنسبة 9.2% وأوروبا في صدارة وارداتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر بصحة جيدة وقريبا سيكون في مكتبه

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصحة جيدة وقد تعافى من مرضه ويباشر عمله.

وأضاف محمد الضويني، في تصريح له، أنه يعرض عليه يوميا تقارير لمراجعتها بنفسه، وهو الآن في فترة نقاهة وقريبا سيكون في مكتبه إن شاء الله.

الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به سيادته من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمام الأكبر يتعافى وسيعود إلى عمله قريبا

وقال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

البابا تواضروس يطمئن على صحة شيخ الأزهر

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني مكالمة هاتفية، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اطمأن خلالها على صحة فضيلته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

وأعرب قداسة البابا عن أمنياته لفضيلة الإمام بتمام الشفاء والتعافي في أقرب وقت.

من جهته، عبر فضيلته عن خالص شكره وامتنانه لقداسة البابا لسؤاله وحرصه على الاطمئنان على صحته.

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على شيخ الأزهر

وأجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن خالص أمنياته له بالشفاء والتعافي.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مشيدًا بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة الحقيقية والمودة بين المصريين.

شيخ الأزهر وكيل الأزهر الإمام الأكبر صحة شيخ الأزهر مرض شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي البابا تواضروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ250 جنيه.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 9 مارس

ترشيحاتنا

مصطفي حجاج

بالصور .. مصطفى حجاج يحقق رقما قياسيا ويتألق بـ4 سهرات رمضانية كاملة العدد

جنازة شقيق سامي مغاوري

سامي مغاوري يدخل في وصلة بكاء بجنازة شقيقه

ميرنا جميل

بالكاجوال.. ظهور لافت لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام

بالصور

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد