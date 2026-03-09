وكيل الأزهر: الإمام الأكبر بصحة جيدة وقريبا سيكون في مكتبه

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصحة جيدة وقد تعافى من مرضه ويباشر عمله.

وأضاف محمد الضويني، في تصريح له، أنه يعرض عليه يوميا تقارير لمراجعتها بنفسه، وهو الآن في فترة نقاهة وقريبا سيكون في مكتبه إن شاء الله.

الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمّت بفضيلته خلال الأسابيع الماضية، متمنيًا له تمام الشفاء وموفور الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر عن عميق شكره وصادق تقديره وامتنانه للرئيس على مبادرته الكريمة وحرصه الشخصي على الاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية الرفيعة تعكس ما يتحلّى به سيادته من نبل الخُلق وسموّ التقدير للمؤسسات الدينية الوطنية ورموزها.

وأشاد شيخ الأزهر بالدعم المتواصل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرسالة الأزهر الشريف وعلمائه في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وقادتها، وأن يوفّق الرئيس عبد الفتاح السيسي لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تواصل مصر دورها التاريخي والريادي في دعم الأمن والاستقرار، وترسيخ دعائم السلم على المستويين الإقليمي والدولي.

الإمام الأكبر يتعافى وسيعود إلى عمله قريبا

وقال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحمد الله يتعافى من الدور الذي ألم به وسيستأنف عمله من مكتبه قريبا.

وأشار عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إلى أن الإمام الأكبر لم ينقطع عن عمله أثناء الدور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: بارك الله في جموع المحبين ودعائهم.

البابا تواضروس يطمئن على صحة شيخ الأزهر

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني مكالمة هاتفية، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اطمأن خلالها على صحة فضيلته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الأيام الأخيرة.

وأعرب قداسة البابا عن أمنياته لفضيلة الإمام بتمام الشفاء والتعافي في أقرب وقت.

من جهته، عبر فضيلته عن خالص شكره وامتنانه لقداسة البابا لسؤاله وحرصه على الاطمئنان على صحته.

رئيس الطائفة الإنجيلية يطمئن على شيخ الأزهر

وأجرى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا، معربًا عن خالص أمنياته له بالشفاء والتعافي.

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف عن تقديره ومحبتِه للدكتور القس أندريه زكي، مشيدًا بهذه المبادرة الطيبة التي تعكس روح المحبة الحقيقية والمودة بين المصريين.