رحاب الجمل تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في مسلسل المتر سمير |فيديو

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل المتر سمير، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها خلال العمل مختلفة وتمثل تحديًا جديدًا لها.

وقالت رحاب الجمل في لقاء خاص مع موقع صدى البلد إنها تجسد خلال الأحداث شخصية «شاهيناز»، وهي راقصة تتسم بالجنون بعض الشيء، موضحة أن الدور يحمل العديد من التفاصيل الكوميدية التي جعلته تجربة مميزة بالنسبة لها.

وأضافت أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «المتر سمير»، خاصة أنه ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان عبد الرحمن توتا، إلى جانب جميع أفراد فريق العمل.

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، إذ يناقش عددًا من القضايا الحياتية بأسلوب خفيف يعتمد على المواقف اليومية القريبة من الجمهور. ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تقدم كل حلقة قصة مستقلة بأحداث مختلفة.

وخلال أحداث العمل، يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامٍ يمر بالعديد من التجارب الإنسانية، من بينها خلافات مع طليقته، ما يؤدي إلى وقوعه في عدد من المواقف الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي.



https://youtube.com/shorts/e48-Ld_5YDE?si=wAsYbDtNBWdt1DQI