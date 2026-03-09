المثل الحقيقي للمرأة المصرية.. أول تعليق من ليلى طاهر بعد تكريمها من انتصار السيسي |خاص

أعربت الفنانة ليلى طاهر عن سعادتها الشديدة بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقديرًا لمشوارها الفنى ،وذلك فى احتفالية خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بمناسبة حلول اليوم العالمى للمرأة.

وقالت ليلى طاهر فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إن تكريمها من السيدة انتصار السيسي يمثل لها فخرًا كبيرًا وصدى قويًا لها .

وأضافت ، معلقة: “انا بحب السيدة انتصار السيسي جدًا وبحس انها بتمثل المرأة المصرية بكل تفاصيلها والاحتفالية كانت راقية وفيها نماذج مشرفة وكان فى موقف إنساني من السيدة انتصار لأني مكنتش قادرة أطلع على المسرح بسبب ألم فى رجلي لكن هى نزلت مخصوص واستقبلتني”.

تكريم السيدة انتصار السيسي لعدد من الفنانات

وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كرمت عددًا من الفنانات امس 8 مارس خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بمناسبة حلول اليوم العالمى للمرأة ، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الفنية المميزة ، ومن بينهم الفنانة القديرة حنان سليمان ، والفنانة ليلى طاهر، و الفنانة سهير المرشدي.