سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر.. صور

شارك سفيرا إسبانيا وإندونيسيا بالقاهرة، الدكتور سيرجيو رومان كارانزا فوريستر سفير مملكة إسبانيا، والدكتور كونكورو جيري واسيسو سفير جمهورية إندونيسيا، الصائمين في إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر، بمشاركة أكثر من ١٠ آلاف صائم من الطلاب المصريين، والوافدين، وعابري السبيل المتواجدين بمحيط الجامع الأزهر.

أعرب السفير الإسباني، الذي اصطحب أسرته في إفطار الجامع الأزهر، عن إعجابه بالمشهد الإنساني الذي يجمع آلاف الصائمين حول مائدة واحدة في رحاب الأزهر، مشيدًا بحُسن التنظيم والجهود التي يبذلها «بيت الزكاة والصدقات» في إعداد الإفطار وخدمة هذا العدد الكبير من الصائمين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ثقافات متعددة في رحاب الجامع الأزهر

فيما عبَّر السفير الإندونيسي عن بالغ تقديره للأزهر الشريف، موجّهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر، والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، على مبادرة «إفطار صائم» التي تجمع الصائمين من جنسيات وثقافات متعددة في رحاب الجامع الأزهر، تحت برنامج «إطعام»، بما يعكس رسالة الأزهر العالمية في ترسيخ قيم الأخوة والتكافل بين الشعوب.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، تم إطلاق مبادرة «إفطار صائم» طوال شهر رمضان؛ لتوفير أكثر من 300 ألف وجبة إفطار للطلاب الوافدين والمصريين والصائمين من عابري السبيل المتواجدين في رحاب الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي، وبعض مساجد آل البيت، فضلًا عن تقديم وجبات سحور للمعتكفين في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

أضاف البيان، أن المبادرة تستهدف تقديم أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار وسحور للصائمين والمعتكفين ضمن برنامج إطعام، أحد برامج بيت الزكاة والصدقات التنموية التي يعمل عليها منذ إنشائه لاستهداف الفقراء والمساكين في جميع محافظات الجمهورية.