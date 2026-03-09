برواية حفص والدوري وقنبل وخلاد.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

شهد الجامع الأزهر في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك إقبالًا واسعًا من المصلين ، في أجواء روحانية، حيث حرص المصلون على أداء صلاتي العشاء والتراويح والاستماع إلى التلاوات العطرة بالقراءات القرآنية المتواترة.

وتقدَّم صفوف المصلين الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالرواق الأزهر، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته.

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة النمل، وفي صلاة التراويح أمَّ المصلين الشيخ رضا السويفي قارئًا برواية قنبل عن ابن كثير المكي من سورتي النمل والقصص، كما شاركه في الإمامة الطالب القارئ الشيخ الحسين حسام قارئًا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري من سورة القصص، وشاركهم كذلك الشيخ محمد علاء قارئًا برواية خلاد عن حمزة الكوفي من سورة القصص.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر لنشر علوم القرآن وترسيخ القيم الإيمانية في نفوس المسلمين.