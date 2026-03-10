وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم

أبرزت وسائل إعلام ووكالات أنباء عربية ودولية تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من استمرار الحرب الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، وهجمات الأخيرة ضد الدول العربية الشقيقة وتداعيات ذلك على المنطقة والعالم.



جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 التي تنظمها القوات المسلحة في إطار احتفالات "يوم الشهيد" التي حضرها المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة.



وتحت عنوان "السيسي يدعو لوقف حرب إيران ويحذر من تداعيات جسيمة"، أبرزت قناة "العربية" الإخبارية تأكيد مصر أن الحرب الجارية سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة، خاصة وأن المنطقة تشهد ظرفا دقيقا مصيريا.



وفي السياق ذاته، كتبت قناة "سكاي نيوز"، تحت عنوان "السيسي: ندين العدوان على الأشقاء ويجب إعطاء فرصة لوقف الحرب"، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن "منطقتنا تشهد ظرفا دقيقا مصيريا. فالحرب الجارية الآن سوف تترتب عليها تداعيات إنسانية واقتصادية وأمنية جسيمة؛ لذا فإن مصر، وهي تدين العدوان على أشقائها من الدول العربية، تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب والبحث عن الحلول السلمية. فلا تسويات دون حوار، ولا حلول دون تفاوض، ولا سلام دون تفاهم يضمن الأمن ويصون المقدرات ويحمي الشعوب من ويلات الحروب".



ومن جانبها، أبرزت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية كلمة الرئيس السيسي تحت عنوان "السيسي: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة ومصيرية وندين العدوان على الدول العربية"، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر تدين العدوان على الدول العربية الشقيقة"، مؤكدًا سيادته أن "تحقيق السلام يتطلب الحوار والتفاهم".

وتطرق الرئيس السيسي إلى الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع في الشرق الأوسط وأن موقف مصر فيها واضح لا لبس فيه، وأضاف: "لا سلام بلا عدل.. ولا استقرار بلا دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وتحت عنوان "السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي"، أبرزت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية جزءًا من كلمة السيد الرئيس خلال الندوة، والتي حذر خلالها من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الإفريقي، وأن مصر التي تنادي دائما بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية تهدد حاضرها ومستقبلها.

كما شدد الرئيس على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق مسار سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.



