تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة

ام جي GT
ام جي GT
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية من تألقها عالميًا، عبر نسختها  MG GT 2026، والتي تعد واحدة من السيارات الرياضية من فئة السيدان، وتقدم عبر تصميم عصري، مع باقة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أبعاد وتصميم ام جي GT 

تعتمد ام جي GT على هيكل السيدان ويبلغ طول السيارة نحو 4,675 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1,842 ملم، بينما يتراوح الارتفاع بين 1,473 و1,480 ملم، كما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2,680 ملم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 401 لتر.

 ام جي GT 

زودت ام جي GT بعجلات من الألومنيوم يتراوح مقاسها بين 16 و17 بوصة حسب الفئة، كما تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED  لتحسين الرؤية أثناء القيادة الليلية، وتضم بعض الفئات فتحة سقف كهربائية.

محركات وأداء ام جي GT

تأتي السيارة ام جي GT بمحرك بنزين أساسي بسعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ 118 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT يحاكي ثماني سرعات.

كما زودت بمحرك بنزين تيربو 1.5 لتر وأربع أسطوانات، لكنه يقدم مستوى أعلى من الأداء، إذ ينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 173 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات.

يتراوح تسارع السيارة ام جي GT بين 8.5 و10.5 ثانية، حسب الفئات، وذلك للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وسرعة قصوى تتراوح بين 185 و215 كيلومترًا في الساعة.

 ام جي GT 

تجهيزات ام جي GT 

تقدم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة إذ تتوفر وسادتان هوائيتان في الفئة الأساسية، بينما ترتفع إلى أربع وسائد في بعض الفئات، وتصل إلى ست وسائد هوائية في الفئات الأعلى، موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية. 

كما تشمل أنظمة السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وتضم السيارة أيضًا نظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إلى جانب تقنيات مساعدة السائق مثل تحذير مغادرة المسار.

 ام جي GT 

وتوفر السيارة مجموعة من الأنظمة أبرزها كاميرا الرؤية الخلفية التي تسهل عملية الرجوع للخلف، بينما تتوفر في بعض الفئات كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة، كما تأتي السيارة مزودة بحساسات للركن في الخلف للمساعدة أثناء الاصطفاف في المساحات الضيقة.

وتقدم السيارة نظام تكييف للهواء مع فتحات خلفية في بعض الفئات، إضافة إلى مقعد كهربائي للسائق يسمح بتعديل وضعية الجلوس بسهولة، كما يضم المقود أزرار تحكم متعددة الوظائف للتحكم، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظامًا صوتيًا مع عدة مكبرات صوت، إلى جانب نوافذ كهربائية وتحكم داخلي في المرايا الجانبية وإضاءة داخلية.

إم جي ام جي GT مواصفات ام جي GT سيارة ام جي GT ام جي GT 2026 سيارة ام جي GT 2026

