تبدأ من 675 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

يضم السوق المصري الكثير ، من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، وسط موديلات 2026، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في السوق المصري ضمن موديلات 2026.

رينو تاليانت

تعتمد رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يتراوح بين 674,900 و 724,900 جنيه.

سيتروين C4X

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 9.3 ثانية، وتتراوح أسعار السيارة ستروين C4X بين 1,199,000 و 1,349,000 جنيه.

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 799,900 و 899,900 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس

دعمت سيتروين C5 اير كروس بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، تقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,590,000 و 1,730,000 جنيه.

بيجو 2008

تعتمد السيارة على محرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي، وبسعر يتراوح بين 1,499,990 و1,649,990 جنيه.