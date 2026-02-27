قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز
تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية
سعر الدولار اليوم 27-2-2026
تقارير استخباراتية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران العابرة للقارات
انهيار وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتجدد المواجهات الدامية
مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي
استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات SUV في مصر "بالأسعار".. أصغر هاتشباك من BYD بهذه المواصفات.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور
أزاحت Tata Motors الستار عن أحدث طرازاتها الكهربائية تحت اسم Punch EV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة الكروس أوفر، مع تقنية العمل الكهربائية عديمة الانبعاثات.

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر 2026 في السعودية
تواصل تويوتا اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودية عبر طراز لاندكروزر 2026، الذي يُعد من أبرز المركبات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، وتحديدًا من عائلة الـ SUV.

مرسيدس S680 جارد الجديدة.. نسخة مصفحة بتقنيات فاخرة | صور
كشفت مرسيدس عن النسخة المصفحة الجديدة من إس كلاس تحت اسم S680 جارد، ضمن تحديثات طراز 2027، مع تطويرات طالت الجوانب التقنية والهيكلية وأنظمة الحماية.

أشهر 5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر
يضم السوق المصري مجموعة من أشهر السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، ضمن عائلة الـ SUV، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب الأسعار وبلد المنشأ.

تسارع مذهل.. ماذا تقدم أودي RS5 الجديدة كليا؟
كشفت أودي الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة RS5 المقدمة عالميًا، والتي تعد واحدة من أبرز طرازات الأداء العالي، حيث تتمتع بقدرات فنية مميزة من ناحية التسارع والإنطلاق، إلى جانب تصميم عصري، وتجهيزات متنوعة.

أصغر هاتشباك من BYD.. كل ما تريد معرفته عن سيجال الكهربائية 2026
تقدم BYD طراز سيجال 2026 في السوق العالمي، كأصغر سيارة هاتشباك كهربائية ضمن تشكيلتها، حيث تأتي السيارة بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للمساحات الضيقة الاستخدام، بالإضافة إلى احتواء السيارة على باقة كبيرة من التجهيزات.

أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد