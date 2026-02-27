أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات SUV في مصر "بالأسعار".. أصغر هاتشباك من BYD بهذه المواصفات.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بتصميم رياضي صغير.. تاتا تقدم سيارتها Punch EV الجديدة كليا | صور

أزاحت Tata Motors الستار عن أحدث طرازاتها الكهربائية تحت اسم Punch EV، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة الكروس أوفر، مع تقنية العمل الكهربائية عديمة الانبعاثات.

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر 2026 في السعودية

تواصل تويوتا اليابانية تعزيز وجودها في السوق السعودية عبر طراز لاندكروزر 2026، الذي يُعد من أبرز المركبات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، وتحديدًا من عائلة الـ SUV.

مرسيدس S680 جارد الجديدة.. نسخة مصفحة بتقنيات فاخرة | صور

كشفت مرسيدس عن النسخة المصفحة الجديدة من إس كلاس تحت اسم S680 جارد، ضمن تحديثات طراز 2027، مع تطويرات طالت الجوانب التقنية والهيكلية وأنظمة الحماية.

أشهر 5 سيارات SUV في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

يضم السوق المصري مجموعة من أشهر السيارات الرياضية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، ضمن عائلة الـ SUV، حيث تتنوع من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب الأسعار وبلد المنشأ.

تسارع مذهل.. ماذا تقدم أودي RS5 الجديدة كليا؟

كشفت أودي الألمانية وعملاق تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة RS5 المقدمة عالميًا، والتي تعد واحدة من أبرز طرازات الأداء العالي، حيث تتمتع بقدرات فنية مميزة من ناحية التسارع والإنطلاق، إلى جانب تصميم عصري، وتجهيزات متنوعة.

أصغر هاتشباك من BYD.. كل ما تريد معرفته عن سيجال الكهربائية 2026

تقدم BYD طراز سيجال 2026 في السوق العالمي، كأصغر سيارة هاتشباك كهربائية ضمن تشكيلتها، حيث تأتي السيارة بأبعاد مدمجة تجعلها مناسبة للمساحات الضيقة الاستخدام، بالإضافة إلى احتواء السيارة على باقة كبيرة من التجهيزات.