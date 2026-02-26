مرسيدس S680 جارد الجديدة.. نسخة مصفحة بتقنيات فاخرة | صور

كشفت مرسيدس عن النسخة المصفحة الجديدة من إس كلاس تحت اسم S680 جارد، ضمن تحديثات طراز 2027، مع تطويرات طالت الجوانب التقنية والهيكلية وأنظمة الحماية.

وتأتي هذه الفئة لتلبية احتياجات الباحثين عن أعلى مستويات الأمان دون التخلي عن معايير الراحة والفخامة المعروفة في الفئة S، وقد أُعيدت هندسة السيارة منذ مرحلة الإنتاج لتتكامل عناصر التدريع مع البنية الأساسية.

مرسيدس S680 جارد

مرسيدس S680 جارد الجديدة

تحمل مرسيدس S680 جارد تصنيف VR10، وهو أعلى مستوى حماية مدني معتمد للمركبات، ما يعني قدرتها على مقاومة طلقات خارقة للدروع وذخائر حارقة وعيارات ثقيلة، ويتكامل التدريع مع زجاج متعدد الطبقات عالي السماكة، وأرضية مدعمة لمقاومة الشظايا.

وتضم السيارة أنظمة مخصصة للحالات الطارئة، من بينها نظام إنذار للتهديدات، ونظام نداء خارجي للتواصل في الظروف الحرجة، فضلًا عن منظومة هواء نقي للطوارئ تُستخدم عند التعرض لهجمات كيميائية محتملة.

مرسيدس S680 جارد

كما زُودت السيارة بصفارات وإنارات خاصة، ونظام إطفاء حريق مدمج، إلى جانب تجهيزات رسمية مثل حوامل الأعلام، بما يعكس طبيعة استخدامها من قبل جهات رسمية أو شخصيات رفيعة المستوى.

مرسيدس S680 جارد بمحرك V12

تعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.0 لتر مزود بشاحني توربو، يولد قوة تبلغ 604 حصان وعزم دوران يقارب 830 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء مع نظام دفع رباعي 4Matic، ما يساعد على نقل القوة بكفاءة رغم الوزن المرتفع الناتج عن التدريع.

مرسيدس S680 جارد

مقصورة تجمع بين الفخامة والتجهيزات الأمنية

رغم طبيعتها المصفحة، تحتفظ S680 جارد بمستوى راقٍ من التجهيزات الداخلية، حيث تعتمد على مواد عالية الجودة وتفاصيل دقيقة في الداخل، وتوفر المقصورة تقنيات مساعدة ورفاهية متقدمة، مع عزل صوتي معزز يتناسب مع طبيعة الهيكل المدرع، ويهدف التصميم الداخلي إلى توفير بيئة مريحة وآمنة في آن واحد، دون إظهار الطابع الدفاعي للسيارة بشكل مباشر.

سعر مرسيدس S680 جارد المتوقع

تشير التقديرات إلى أن سعر مرسيدس S680 جارد الجديدة سيتراوح بين 450 ألف و550 ألف يورو.