قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس S680 جارد الجديدة.. نسخة مصفحة بتقنيات فاخرة | صور

مرسيدس S680 جارد
مرسيدس S680 جارد
صبري طلبه

كشفت مرسيدس عن النسخة المصفحة الجديدة من إس كلاس تحت اسم S680 جارد، ضمن تحديثات طراز 2027، مع تطويرات طالت الجوانب التقنية والهيكلية وأنظمة الحماية.

وتأتي هذه الفئة لتلبية احتياجات الباحثين عن أعلى مستويات الأمان دون التخلي عن معايير الراحة والفخامة المعروفة في الفئة S، وقد أُعيدت هندسة السيارة منذ مرحلة الإنتاج لتتكامل عناصر التدريع مع البنية الأساسية.

مرسيدس S680 جارد

مرسيدس S680 جارد الجديدة

تحمل مرسيدس S680 جارد تصنيف VR10، وهو أعلى مستوى حماية مدني معتمد للمركبات، ما يعني قدرتها على مقاومة طلقات خارقة للدروع وذخائر حارقة وعيارات ثقيلة، ويتكامل التدريع مع زجاج متعدد الطبقات عالي السماكة، وأرضية مدعمة لمقاومة الشظايا.

وتضم السيارة أنظمة مخصصة للحالات الطارئة، من بينها نظام إنذار للتهديدات، ونظام نداء خارجي للتواصل في الظروف الحرجة، فضلًا عن منظومة هواء نقي للطوارئ تُستخدم عند التعرض لهجمات كيميائية محتملة. 

مرسيدس S680 جارد

كما زُودت السيارة بصفارات وإنارات خاصة، ونظام إطفاء حريق مدمج، إلى جانب تجهيزات رسمية مثل حوامل الأعلام، بما يعكس طبيعة استخدامها من قبل جهات رسمية أو شخصيات رفيعة المستوى.

مرسيدس S680 جارد بمحرك V12 

تعتمد السيارة على محرك V12 سعة 6.0 لتر مزود بشاحني توربو، يولد قوة تبلغ 604 حصان وعزم دوران يقارب 830 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الأداء مع نظام دفع رباعي 4Matic، ما يساعد على نقل القوة بكفاءة رغم الوزن المرتفع الناتج عن التدريع.

مرسيدس S680 جارد

مقصورة تجمع بين الفخامة والتجهيزات الأمنية

رغم طبيعتها المصفحة، تحتفظ S680 جارد بمستوى راقٍ من التجهيزات الداخلية، حيث تعتمد على مواد عالية الجودة وتفاصيل دقيقة في الداخل، وتوفر المقصورة تقنيات مساعدة ورفاهية متقدمة، مع عزل صوتي معزز يتناسب مع طبيعة الهيكل المدرع، ويهدف التصميم الداخلي إلى توفير بيئة مريحة وآمنة في آن واحد، دون إظهار الطابع الدفاعي للسيارة بشكل مباشر.

سعر مرسيدس S680 جارد المتوقع

تشير التقديرات إلى أن سعر مرسيدس S680 جارد الجديدة سيتراوح بين 450 ألف و550 ألف يورو.

مرسيدس S680 جارد مرسيدس S680 جارد مرسيدس S680 جارد 2027 مواصفات مرسيدس S680 جارد سعر مرسيدس S680 جارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

خوسيه ريبيرو

إيقاف قيد الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بعد حكم ريبيرو ضد القلعة الحمراء

أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

افشه

أفشه :الجمهور اختذل تاريخي في القاضية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد