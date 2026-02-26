السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، حل مجلس إدارة صحيفة الوفد ووضع لائحة جديدة تواكب التغيرات والحداثه .

جاء ذلك خلال لقاء ترأسة الدكتور السيد البدوي شحاتة مع مجلس التحرير وصحفيى المؤسسة الإعلامية.

وأصدر "البدوى" قرارا حمل رقم ٢٥لسنة ٢٠٢٦ ،بتاريخ اليوم الخميس ٢٦فبراير ٢٠٢٦ ،نصت مادته الأولى حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .

كما تضمن القرار فى مادته الثانية عرض لائحة صحيفة الوفد والتى تم إعتمادها من الهيئة العليا بتاريخ ٧ مايو ٢٠٠٧،وصدور قرار بها من رئيس الحزب فى ٨مايو ٢٠٠٧،على الهيئة العليا لوضع لائحة جدية تواكب التغيرات والحداثة التى طرأت على مؤسسات العمل الإعلامى والصحفى وتلتزم بقانون العمل الجديد .

وتضمنت المادة الثالثة يتم العمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.