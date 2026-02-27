قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
لقاء سويدان تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز: كنت بهزر
رياضة

قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي

شهدت تدريبات النادي الأهلي، التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب التتش، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة زد إف سي في الدوري الممتاز، بعدما شارك الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه في المران الجماعي عقب تعافيهما من الإصابة.

عودة زيزو وتريزيجيه

وجاءت مشاركة الثنائي بعد انتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي، حيث كان تريزيجيه يعاني من إصابة في أسفل العضلة الخلفية، فيما تعرض زيزو لشد في العضلة الخلفية أبعده عن التدريبات خلال الفترة الماضية. وحرص الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين بشكل كامل لتفادي أي مضاعفات، قبل منحهما الضوء الأخضر للمشاركة بصورة طبيعية في المران الجماعي.

عودة اللاعبين تمثل إضافة قوية للفريق في ظل ضغط المباريات، خاصة أن كليهما يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

استعدادات مكثفة لمواجهة زد

واستأنف الأهلي تدريباته تحت قيادة المدير الفني ييس توروب، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لمواجهة زد إف سي المقررة مساء السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الجهاز الفني ركز خلال المران على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادًا للمباراة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

مباراة مهمة في مشوار الدوري

وتحظى مواجهة زد بأهمية كبيرة داخل صفوف الأهلي، في ظل المنافسة القوية على صدارة الدوري هذا الموسم. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر بأفضل صورة ممكنة، خاصة مع عودة العناصر المصابة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات نحو الحفاظ على اللقب

