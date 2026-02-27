قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي

شهدت تدريبات النادي الأهلي، التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب التتش، دفعة معنوية قوية قبل مواجهة زد إف سي في الدوري الممتاز، بعدما شارك الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه في المران الجماعي عقب تعافيهما من الإصابة.

عودة زيزو وتريزيجيه

وجاءت مشاركة الثنائي بعد انتهاء برنامجهما العلاجي والتأهيلي، حيث كان تريزيجيه يعاني من إصابة في أسفل العضلة الخلفية، فيما تعرض زيزو لشد في العضلة الخلفية أبعده عن التدريبات خلال الفترة الماضية. وحرص الجهاز الطبي على تجهيز اللاعبين بشكل كامل لتفادي أي مضاعفات، قبل منحهما الضوء الأخضر للمشاركة بصورة طبيعية في المران الجماعي.

عودة اللاعبين تمثل إضافة قوية للفريق في ظل ضغط المباريات، خاصة أن كليهما يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة.

استعدادات مكثفة لمواجهة زد

واستأنف الأهلي تدريباته تحت قيادة المدير الفني ييس توروب، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لمواجهة زد إف سي المقررة مساء السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الجهاز الفني ركز خلال المران على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادًا للمباراة المرتقبة، التي يسعى خلالها الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

مباراة مهمة في مشوار الدوري

وتحظى مواجهة زد بأهمية كبيرة داخل صفوف الأهلي، في ظل المنافسة القوية على صدارة الدوري هذا الموسم. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر بأفضل صورة ممكنة، خاصة مع عودة العناصر المصابة، من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار بثبات نحو الحفاظ على اللقب