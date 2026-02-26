الجمهور الأصيل رزق.. محمد رمضان يُحيي الذكرى السنوية الـ10 على وفاة "رفاعي الدسوقي"

احتفى الفنان محمد رمضان، بالذكرى السنوية العاشرة لشخصية "ناصر الدسوقي"، والتي ظهر فيها خلال احداث مسلسل "الأسطورة" الشهير الذى عرض لأول مرة فى شهر رمضان عام 2016.

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه بموقع "فيسبوك" وكتب"الجمهور الأصيل رزق السنوية العاشرة لرفاعي الدسوقي 2016 "



لاقي مسلسل «الاسطورة» تفاعلاً جماهيريا واسعا وقت عرضه ولا يزال أثره حتى اليوم، حيث أعاد متابعوه إحياء الذكرى من خلال إبداعات فنية ومقاطع فيديو تظهر تأثير الشخصية على المتابعين.

يذكر ان مسلسل " الأسطورة" عرض عام 2016، وجسد به الفنان محمد رمضان، شخصية "رفاعي الدسوقي"، المطارد من الشرطة بسبب تجارة السلاح. مسلسل "الأسطورة" من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد سامي، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، وروجينا، ومى عمر، ونسرين أمين، وعايدة رياض، وهادى الجيار، وياسمين صبري