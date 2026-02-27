قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل حد أقصى الحلقة 9.. خالد كمال يبتز بسنت أبو باشا
أفغانستان تعلن مقـ.ـتل 55 جنديا باكستانيا في هجمات حدودية وتؤكد: أوقفنا القتال بأمر رئيس الأركان
إعلامي شهير يكشف حقيقة مفاوضات ناد عراقي مع أشرف داري
دعاء ثاني جمعة فى رمضان .. أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق
بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة.. صناع محتوى يواجهون هذه العقوبة بالقانون
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
أحمد عبد الحميد: كان نفسي أشتغل مع محمد رمضان في فيلم "أسد"
موعد أذان الفجر تاسع يوم رمضان.. اعرف وقت السحور والإفطار
«معاشات مارس في الموعد».. بدء الصرف لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
قبل مواجهة زد .. حدث غير متوقع في الأهلي
نجاح متواصل.. «درش» يتربع على عرش صدارة التريند عقب الحلقة التاسعة
جلجلوا المدرجات .. رسالة نارية من شوبير لجماهير الأهلي لهذا السبب
مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، الجمعة 27 فبراير 2026، حيث توقعت أن يشهد الطقس انخفاضًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

أوضحتِ الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يسوده طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكوّن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، سرعة الرياح من (50) إلى (70) كم/س، وارتفاع الأمواج (2.5) إلى (3.5) متر.

توصيات السلامة المهنية

وفي ظل هذه الظروف الجوية، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، حيث دعت الصيادين ومرتادي البحر وأصحاب المراكب الصغيرة إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر. كما حثت الهيئة المتعاملين مع الأنشطة البحرية على اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والموانئ، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2025

تشير التوقعات إلى استقرار درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 و20 درجة، والصغرى بين 8 و11 درجة. 

أما السواحل الشمالية، فتتراوح العظمى فيها بين 17 و19 درجة، والصغرى ثابتة عند 10 درجات.

وفي شمال الصعيد، تتراوح العظمى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 7 و8 درجات. 

بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلات حرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى ما بين 10 و11 درجة.

مائل للبرودة نهارًا الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة طقس شديد البرودة السلامة المهنية

عجة البطاطس بالبيض
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية
