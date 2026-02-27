مائل للبرودة نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 27 فبراير 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، الجمعة 27 فبراير 2026، حيث توقعت أن يشهد الطقس انخفاضًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

أوضحتِ الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يسوده طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية في الطقس اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تكوّن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر، وخليجى السويس والعقبة، سرعة الرياح من (50) إلى (70) كم/س، وارتفاع الأمواج (2.5) إلى (3.5) متر.

توصيات السلامة المهنية

وفي ظل هذه الظروف الجوية، شددت الهيئة على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، حيث دعت الصيادين ومرتادي البحر وأصحاب المراكب الصغيرة إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر. كما حثت الهيئة المتعاملين مع الأنشطة البحرية على اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والموانئ، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2025

تشير التوقعات إلى استقرار درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 و20 درجة، والصغرى بين 8 و11 درجة.

أما السواحل الشمالية، فتتراوح العظمى فيها بين 17 و19 درجة، والصغرى ثابتة عند 10 درجات.

وفي شمال الصعيد، تتراوح العظمى بين 19 و20 درجة، والصغرى بين 7 و8 درجات.

بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد أعلى معدلات حرارة نهاراً، حيث تتراوح العظمى بين 22 و24 درجة، والصغرى ما بين 10 و11 درجة.