الأرصاد الجوية : طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد/ الجمعة / شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء أغلب الأنحاء ليلا .


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.


وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من وسط سيناء والسواحل الغربية وشمال الوجه البحرى ، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 09
العاصمة الادارية 20 08
6 اكتوبر 20 08
بنهــــا 19 09
دمنهور 19 09
وادى النطرون 18 09
كفر الشيخ 18 08
بلطيم 18 08
المنصورة 19 09
الزقازيق 19 09
شبين الكوم 18 09
طنطا 17 08
دمياط 17 08
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 20 08
السويس 19 09
العريش 18 10
رفح 18 09
رأس سدر 18 10
نخل 16 06
كاترين 12 00
الطور 20 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 20 12
الاسكندرية 18 12
العلمين 17 11
مطروح 17 12
السلوم 16 10
سيوة 19 06
رأس غارب 21 12
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 24 16
مرسى حميرة 23 18
أبــــــرق 25 14
جبل علبة 24 15
رأس حدربة 22 18
الفيوم 19 09
بني سويف 19 08
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادى الجديد 22 08
أبوسمبل 25 12


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 32 20
المدينة 31 17
الرياض 26 15
المنامة 24 18
أبوظبى 26 18
الدوحة 27 16
الكويت 26 12
دمشق 16 03
بيروت 19 11
عمان 13 05
القدس 14 07
غزة 19 13
بغداد 26 10
مسقط 29 20
صنعاء 26 08
الخرطوم 31 18
طرابلس 21 11
تونس 23 08
الجزائر 20 07
الرباط 24 08
نواكشوط 31 16


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 05 03-
إسطنبول 07 04
إسلام آباد 27 13
نيودلهى 30 15
جاكرتا 33 24
بكين 08 01-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 14 09
أثينا 15 05
روما 19 08
باريس 18 10
مدريد 21 06
برلين 15 05
لندن 14 10
مونتريال 00- 02-
موسكو 01- 03-
نيويورك 05 03-
واشنطن 09 00
أديس أبابا 26 12

الأرصاد الجوية طقس شديد البرودة

