مسلسل المصيدة الحلقة 9.. حنان مطاوع تنصب على صاحبة معرض سيارات

شهد مسلسل “المصيدة” الحلقة 9 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تقرر فريدة"حنان مطاوع" تنفيذ خطة نصب على سارة صاحبة معرض سيارات بعدة إعادة الأموال التى أخذتها من خالد سليم .

واستطاعت فريدة أن تنصب عليها فى سيارة تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه وذلك بمساعدة شقيقها شناوي “عبد الرحمن حسن” وتكمل نصبها عليها حيث ترغب فى رد كل اموال خالد سليم وهي 35 مليون جنيه.

بينما فراس سعيد لايزال يبحث عن فريدة “حنان مطاوع” حتى ينتقم منها بعد ان نصبت عليه من قبل.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.