«شديد البرودة وتكون الصقيع».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
لتحويل أموال الزكاة.. حدود السحب والإرسال من تطبيق انستاباي مصر
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة رفع الصرف الصحي R1 بعد رفع كفاءتها
آرني سلوت ينتقد صفقات ليفربول : لم نستفد فعليًا سوى من نصف ما أنفقناه
عمرو الليثي في إنسان تاني: اختر من يدخل حياتك بعناية ولا تجعل ثقتك بابا للخداع
رواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة في مشروع الضبعة
حسام موافي: مريض القلب له رخصة الإفطار.. والصيام مفيد بشروط وتنظيم غذائي دقيق
مات صائما على موتوسيكل.. مصرع طالب ثانوية عامة صدمه قطار بالمنوفية
انت تحترم نفسك.. خناقة بين شيماء سيف وأحد أعضاء فريق عمل مقلب فيفي عبده
أنا بخاف.. ذعر شيماء سيف بسبب معزة في مقلب فيفي عبده
ضبط المتهمين بالتعدي على صيدلي بالضرب في كفر الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل المصيدة الحلقة 9.. حنان مطاوع تنصب على صاحبة معرض سيارات

مسلسل المصيدة
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل “المصيدة” الحلقة 9 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تقرر فريدة"حنان مطاوع" تنفيذ خطة نصب على سارة صاحبة معرض سيارات بعدة إعادة الأموال التى أخذتها من خالد سليم . 

واستطاعت فريدة أن تنصب عليها فى سيارة تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه وذلك بمساعدة شقيقها شناوي “عبد الرحمن حسن” وتكمل نصبها عليها حيث ترغب فى رد كل اموال خالد سليم وهي 35 مليون جنيه. 

بينما فراس سعيد لايزال يبحث عن فريدة “حنان مطاوع” حتى ينتقم منها بعد ان نصبت عليه من قبل. 

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة. 

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لوتس إميرا 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

بالصور

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

