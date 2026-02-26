تامر حسني يشيد بأداء النجم عمرو سعد في «إفراج»: إيه يا صاحبي العظمة دي؟

أشاد المطرب تامر حسني بأداء صديقه النجم الكبير عمرو سعد في مسلسل "إفراج" المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026، على مجموعة قنوات MBC مصر، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر تامر مشهد المواجهة بين عباس الريس- عمرو سعد، وشقيقه عوف - أحمد عبد الحميد، والذي شهد محاولة الأول معرفة سبب خيانة الأخير له، وقيده بالحبال وألقاه في المياه وهدده بالقتل في حال عدم إعلانه الحقيقة.

وعلق تامر: "إيه يا صاحبي العظمة دي والكادرات الجامدة دي.. ألف مبروك يا حبيبي كلكوا هايلين".

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار: محمد فوزي، أحمد بكر، أحمد حلبة، إخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك في بطولته إلى جانب النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، بسنت شوقي، محسن منصور، عبدالعزيز مخيون، جهاد حسام الدين، عمر السعيد، علاء مرسي، صفوة، الطفل آسر، إنتاج صادق الصباح.

يُعرض المسلسل على قناة mbc مصر في تمام الساعة السابعة، ويُعاد في العاشرة مساء على قناة mbc مصر 2.