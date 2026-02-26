سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 26-2-2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس الموافق 26-2-2026.

العملات الأجنبية تستقر

وسجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير بمخلتف التعاملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.46 جنيه للشراء و 56.63 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.77 جنيه للشراء و 64.97 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.98 جنيه للشراء و 45.58 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.55 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.97 جنيه للبيغ.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.66 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 34.044 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع .

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.99 جنيه للشراء و 7.01 جنيه للبيع.