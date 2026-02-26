سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 26-2-2026

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس الموافق 26-2-2026.
العملات الأجنبية تستقر
وسجلت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير بمخلتف التعاملات في البنوك المصرية.
سعر الدولار
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.46 جنيه للشراء و 56.63 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.77 جنيه للشراء و 64.97 جنيه للبيع.
الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.98 جنيه للشراء و 45.58 جنيه للبيع.
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.55 جنيه للشراء و 7.58 جنيه للبيع.
الكرون النرويجي
سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.99 جنيه للشراء و 5.01 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري
سجل سعر الفرنك السويسري نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.97 جنيه للبيغ.
الـ100 ين ياباني
سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.66 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.
الدولار الإسترالي
سجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 34.044 جنيه للشراء و 34.15 جنيه للبيع .
اليوان الصيني
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.99 جنيه للشراء و 7.01 جنيه للبيع.