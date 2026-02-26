قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
800 مليار دولار.. أوكرانيا والولايات المتحدة تبحثان حزمة الازدهار قبل مفاوضات مارس
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
أخبار العالم

وزير خارجية إيران ردا على ترامب: صواريخنا للدفاع عن النفس ضد أي عدوان

أ ش أ

رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تطور من أنظمة صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، مُشددًا على أن برنامج الصواريخ الإيراني يهدف فقط إلى الدفاع عن نفس ضد أ ي عدوان.

وقال عراقجي- في تصريحات إعلامية بثتها وكالة أنباء إرنا نيوز الإيرانية- "إننا لا نطور صواريخ طويلة المدى، وقد حددنا مدى صواريخنا إلى أقل من 2000 كيلومترًا عمدا وبقرار من أنفسنا، لأننا لا نريد الأمر أن يصل إلى تهديد عالمي. إن صواريخنا لها طبيعة دفاعية. هي فقط لبناء الردع ومساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا".

كما أشار إلى أن أقرب مثال على أن إيران تستخدم صواريخها فقط للدفاع عن نفسها كان خلال حرب الـ 12 يوم عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران في يونيو الماضي.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق من اليوم بأن إيران "تعمل على إعداد صواريخ سيصل مداها قريبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وزير الخارجية الإيراني ترامب ى الولايات المتحدة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

جانب من الحدث

ضمن حملة إفطار صائم.. نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار

اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأحد.. انطلاق دورة الاستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية

مدير تموين الرياض بكفر الشيخ

بـ جلباب وعباءة.. مدير إدارة تموين بكفر الشيخ يتخفى في زي مسن| إيه الحكاية؟

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد