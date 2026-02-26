أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بالتعدى على أحد أقاربه بالضرب وإحداث إصابته أثناء إلقاء القبض عليه .



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 / الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام بضبط (عنصر جنائى سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "إتجار بالمواد المخدرة ، حيازة أسلحة نارية " مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار بالمخدرات" – مقيم بدائرة القسم) ، إلا أن المذكور إدعى سقوطه أرضاً ووفاته "على خلاف الحقيقة" وأثناء ذلك قام بعض ذويه بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والزعم بتعدى القوة الأمنية عليه لتمكينه من الهرب، وأمكن ضبط مرتكبى الواقعة (والده وعمه "من العناصر الجنائية" ، شقيقى والدته) .

وفى وقت لاحق أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه ، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش).. وبمواجهته أقر باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع ذويه حتى يتمكن من الهرب وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.