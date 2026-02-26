الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل الرد الرسمي الذي تقدم به نادي الجيش الملكي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026.

وكان الجيش الملكي قد واجه الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية، في لقاء صاحَبته حالة من الجدل بسبب بعض الوقائع التي شهدتها المدرجات وأرضية الملعب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «البطولة» المغربية، فإن إدارة الجيش الملكي بعثت بمذكرة رسمية إلى «كاف» تعترض فيها على ما ورد في تقرير مراقب المباراة الليبي جمال أمبي، مؤكدة أن التقرير – بحسب وصفها – لم يعكس الصورة الكاملة للأحداث، ولم يتناول بدقة الوقائع المرتبطة بأعمال الشغب التي صاحبت اللقاء.

وأوضح النادي المغربي في رده أن مقاطع الفيديو المتداولة تُظهر تعرض لاعبيه لإلقاء مقذوفات من جانب بعض الجماهير، ما أسفر – وفق البيان – عن إصابة اللاعب حمودان، إلى جانب تعرض أنصار الفريق للرشق بالقنينات داخل المدرج المخصص لهم.

كما أبدت إدارة الجيش الملكي تحفظها على الترتيبات الأمنية، مشيرة إلى أن لاعبي الفريق واجهوا صعوبات أثناء خروجهم من غرف الملابس بين شوطي المباراة بسبب كثافة المقذوفات، واضطرارهم للانتظار حتى تدخلت قوات الأمن لتأمين مرورهم إلى أرضية الملعب.

وفي سياق متصل، أعرب النادي عن استغرابه من توجيه أربعة إنذارات للاعبيه، مؤكدًا أن تلك القرارات لم تكن مبررة من وجهة نظره، وأن الأجواء المشحونة أثرت نفسيًا على عناصر الفريق خلال اللقاء.

واختتم الجيش الملكي مذكرته بالتساؤل حول ما اعتبره تساهلًا في التعامل مع بعض الوقائع المنسوبة للاعبي الأهلي، مطالبًا بمراجعة شاملة للأحداث استنادًا إلى التسجيلات المصورة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق اللوائح المنظمة للمسابقة.