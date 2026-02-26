محمد مجدى أفشة: شيكابالا أمهر من أبو تريكة

تحدث محمد مجدى أفشة نجم الأهلى المعار للاتحاد السكندرى عن الفارق بين موهبة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك السابق ومحمد أبو تريكة أسطورة الأهلي.

وأكد أفشة فى تصريحات عبر برنامج “ حبر سري” أن جمهور الأهلى الحقيقى يتواجد في المدرجات أو الشارع ولكن من يتواجدون علي مواقع التواصل الاجتماعي ليسوا جمهور ولكن لجان إلكترونية.

وتابع أن هناك لاعبين تتأثر حالتهم النفسية بشدة بسبب الهجوم عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل أن شيكابالا يمتلك مهارات أفضل من أبو تريكة كمهارة فردية داخل الملعب لكن كلاعب متكامل فمحمد أبو تريكة هو الأفضل.