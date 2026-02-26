أفضل من تعاملت معه .. أفشة يتغزل في سيد عبدالحفيظ

أكد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي المعار للاتحاد السكندري أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الاهلي يعد من افضل من عمل معهم خلال مسيرته.

ورد أفشة في تصريحات عبر برنامج “حبر سري ” علي سؤال المقدمه “ هل غرفه الملابس تفككت بعد رحيل عبدالحفيظ ” قائلا "الخناقات وإذاعة الأسرار بتحصل في كل حتة وفي كل مكان في العالم، لكن كابتن عبدالحفيظ رجل مختلف.

وتابع ان في بعض الاحيان يحدث بعض التفكك ولكنه امر طبيعي في العالم كله ولكن في الاهلي سرعان ما تعود حالة الانضباط.

واكمل “كابتن سيد مختلف تماما وهو أفضل شخصية في الإدارة اتعاملت معاها في حياتي”.