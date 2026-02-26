حاجة تفرح.. أحمد شوبير يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة معا

أشاد الإعلامي احمد شوبير، بظهور نجمي الكرة المصرية، الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن شحاتة ضمن الحملة الإعلانية الخاص بمدينة المنصورة الجديدة والذي بدأ عرضه مع أول أيام موسم رمضان 2026.

نشر "شوبير" صورة من كواليس الإعلان عبر صفحته على فيسبوك وكتب عليها: "فرحان جدا بظهور اسطورتين بحجم محمود الخطيب وحسن شحاتة وكمان وجود النجمة إسعاد يونس والغالي ربنا يشفيه مؤمن زكريا مع المتألق أحمد فهمى في الترويج لمشروع قومى حينقل منطقة الدلتا وخصوصا المنصورة لحتة تانية خالص بصراحة حاجة تفرح كده يبقي عندنا ساحل شرقي ينافس الساحل الشمالي .. شكرا بيبو شكرا المعلم حسن شحاته وبجد حاجة تفرح".

إعلان رمضاني يجمع الخطيب وحسن شحاتة

شهدت الحملة الإعلانية مشاركة حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى جانب محمود الخطيب، في عمل إعلاني يُعرض خلال شهر رمضان.

ويأتي ظهور الثنائي في ظل مكانتهما الكبيرة لدى جماهير الكرة المصرية، باعتبارهما من أبرز رموز اللعبة عبر تاريخها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم السبت المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد خاض مباراة ودية مساء أمس الأول، الثلاثاء، مع فريق الشباب مواليد 2005، في إطار الاستعداد لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة بالدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وسموحة

وحقق الأهلي الفوز على سموحة بهدف دون رد سجله مروان عثمان، في المباراة التي أقيمت مؤخرا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.